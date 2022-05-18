國內疫情延燒尚未到高峰，快篩劑需求大增，新北市議員廖宜琨響應好日子愛心大平台媒合樹林濟安宮，今上午捐贈價值225萬元、1.5萬劑快篩劑給140家新北市身心障礙等弱勢機構，新北市長侯友宜代表受贈，侯說，快篩劑是非常重要的防疫關鍵，也是目前民眾最需要的預防疫情、健康監測配備，市府絕對不會濫用防疫物資，會用在需要人的身上。

侯友宜說，在第一線打仗的人最清楚，怎麼將快篩劑發送給有急迫需要的人身上，他不樂見民眾冒著染疫風險排隊領快篩，而新北長照機構有1.6萬家占全國2成數量最多，很多長輩有身心障礙、慢性病，確診後會常易轉為中重症，這些脆弱族群常要靠快篩保護健康。

侯友宜說，因中央徵收快篩劑，導致供不應求，濟安宮捐贈的1.5萬支快篩劑是很大的心意，也是滿滿愛心，市府一定會發放到有困難或急迫需要的人身上。

濟安宮董事長陳黃綠妹表示，疫情日趨嚴重，為讓有迫切需要快篩劑的民眾，能有管道快速取得快篩試劑，濟安宮發揮取之社會、用之社會及保生大帝慈悲之精神，捐贈1.5劑快篩試劑，為防疫盡一份心力，盼疫情能趕快消除、恢復平安、百業復甦。

廖宜琨說，服務處目前接獲民眾反映最多問題就是快篩劑不足，相信市府知道如何分配物資與資源，有效運用發配到最需要人手上，大家一起努力對抗疫情，防疫不分黨派顏色、團結合作台灣一定會更好。