疫情仍處高峰，為減少學生在校染疫風險，台東縣政府教育處26日宣布，全縣高中職以下學校包含公立幼兒園所，5月30日至6月5日繼續實施遠距線上教學，停止實體課程1週。教育處強調，孩子若有照護需求仍可到校，學校會妥適安排課程及照顧用餐等。

教育處表示，目前社會朝向積極防疫正常生活的步調，但校園因有部分學生才開始打疫苗或準備打第3劑，學校防疫相對採取較謹慎的態度。

台東縣多屬小校，確診個案的循環出現，讓學校、師生不斷的反覆停課、復課也造成教學上的不穩定，所以在瞭解全縣實際情況及防疫小組充分討論後，決定延長暫停實體課程1週。

此外，在兒童COVID-19疫苗接種部分，停止實體課程期間，若遇到學校安排疫苗接種日者，學生則依原訂安排到校施打。兒童莫德納疫苗預計5月底前完成全縣施打場次；兒童BNT疫苗預計於27日起開始校園集中施打，提高疫苗施打率，也增加學童保護力。