宜蘭縣的中山國小、黎明國小、光復國小、凱旋國中、復興國中、宜蘭高中與宜蘭高商在2021年全國學生音樂比賽表現中大放異彩，成績榮獲特優，宜蘭市長江聰淵頒發給獲獎學校5萬元補助款，以肯定學生的優異表現與學校的用心栽培。

縣內中山國小、黎明國小、光復國小、凱旋國中、復興國中、宜蘭高中與宜蘭高商，共計7所學校，今年3月在2021年全國學生音樂比賽表現中，以演奏國樂、管樂獲得10個特優的佳績。

宜蘭市公所為此特別在今（26日）日，公所的社福大樓辦理表揚活動，由市長江聰淵發給得獎的7所學校各5萬元的補助款，肯定學生優異表現與學校的用心栽培，盼各校善用補助款，繼續栽培學生，能擦亮宜蘭市音樂之都的招牌。

江聰淵表示，看到各個學校拿出自己的品牌、特色，在全國的音樂比賽上屢獲佳績，是宜蘭縣很大的光榮，所以為鼓勵各個學校在音樂領域上，不畏辛勞長期的付出，市公所給予最大的肯定，也盼能持續成為宜蘭的驕傲；除了參與國內大型比賽外，也會進行國際交流的音樂相關活動。

光復國小校長陳銘珍表示，疫情期間除了線上教學，社團樂團老師要進行團練是非常辛苦，因此能獲得這麼好的成績，感謝各級學校指導的師長，在共同的努力下才有好的成果，而市公所跟代表會的支持也成為未來學校團隊繼續努力向上的動力。