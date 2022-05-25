宜蘭縣警察局三星分局長期布線埋伏鎖定丁嫌跟蔡嫌，24日下午2時許見時機成熟，持搜索票前往丁嫌在五結鄉的住處，現場查獲丁嫌與共犯蔡嫌非法持有改造手槍、子彈及80克毒品等證物，全案依毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管 制條例移送台灣宜蘭地檢署偵辦。
警方長期鎖定38歲的丁嫌跟41歲的蔡嫌，24日下午2時許手機定位到丁在家，因丁持有非法槍枝，警方不敢貿然闖入，持續在丁住處埋伏，老天有眼恰巧蔡嫌開著丁的車回家，警方先逮捕蔡，策動蔡誘使丁開門，現場查獲2嫌非法持有改造手槍1把、子彈11顆及約80公克的毒品約等證物。
警方表示，跟宜檢申請搜索票獲准後，請求羅東分局五結派出所支援，共7名警力前往，24日下午2時許於丁嫌位在五結鄉一代的住處，伺機埋伏；據了解，2嫌皆有毒品、槍砲前科。
三星分局表示，全案後續定貫徹向上溯源、向下刨根決心，層層擊破；另呼籲警力有限、民力無窮，如民眾發現不法情事，請撥打110報案專線，提供寶貴線索或直接至就近轄區警察單位報案。
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