經警方日以繼夜跟監、埋伏，23日11時許，持搜索票在冬山查獲連續住宅竊嫌43歲的倪男，另搜索逮捕43歲賴女毒品通緝犯。（宜蘭縣警察局礁溪分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

有宜蘭礁溪「帝寶」稱號的某高級住宅社區連2日遭竊，2受害人損失近130萬元，令房仲業者驚呼社區有全日保全系統，怎會發生偷竊事件；警方獲報後成立專案小組積極偵辦，緝捕43歲的倪姓主嫌，另搜索逮捕到同行的43歲賴女毒品通緝犯，相關犯嫌依竊盜、毒品等罪移送台灣宜蘭地檢署偵辦。

礁溪鄉某高級住宅社區5月13、14日接連發生竊案，被害人邱姓男子13日晚間6時許，發現家裡後院窗戶遭人踹壞闖入行竊趕緊報案，不見的古董加上現金，估計損失約30萬元。沒想到竊賊食髓知味，隔天凌晨4時許，再次潛入該社區，進入另名被害人歐陽女子家中，竊取現金與金飾價值近百萬元，當天上午6時許歐陽女子發現後馬上報案。

警方調查，其中1名犯嫌先是偷竊機車代步前往社區偷東西，社區外則有另1名犯嫌接應，隔天2名犯嫌開著自己的車前往行竊，警方獲報後成立專案小組，調閱監視器、循線追查，鎖定了2名慣竊，積極偵辦中。

經警方日以繼夜跟監、埋伏，23日11時許，持搜索票在冬山查獲連續住宅竊嫌43歲的倪男，另搜索逮捕43歲賴女毒品通緝犯，並起獲海洛因及安非他命等毒品，同時追回被害人的信用卡、玉飾手環、金（銀）幣、寶石、玉石等失竊物品，相關犯嫌依竊盜、毒品等罪移送宜檢偵辦；而另1名共犯持續追捕中。

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