上海疫情防控遭反映感染者出艙或出院後，不同社區管理要求不一樣，上海市衛生健康委副主任趙丹丹24日說明，出院、出艙人員居家健康監測後3個月內，不納入社區篩查。如有發熱等症狀，應做好個人防護，及時到醫療機構發熱門診就診。而「隨申碼」轉綠碼後，如需出入公共場所，仍要遵守場所要求的有關規定，落實相應措施，如48小時內核酸檢測陰性證明等。

在恢復日常生活部分，上海金山區副區長曹婕介紹，24日金山城市沙灘、廊下郊野公園、花開海上生態園三個景區試點開放。之後27日，呂巷水果公園、亭林遺址公園也將開園迎客，直至6月1日後，金山的其他景區將陸續接待遊客，恢復常態化。

據澎湃新聞報導，在上海通報最新疫情發展上，23日上海新增58例本土確診病例與422例無症狀感染者、合計480例，並共劃分封控區1774個，涉及人口數約42萬人；管控區8772個，涉及約147萬人；防範區6萬1040個，涉及人口數約2135萬人。