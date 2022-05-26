學校的課桌椅有多老舊？台中市議員朱暖英指出，很多學校的課桌椅，都是從父執輩時代就使用到現在，老舊不堪、且已修補到不能修補了，汰換的需求跟班班有冷氣一樣重要，呼籲市府應儘速盤點、汰換。台中市教育局說，只要學校提出需求，都會協助更換。

朱暖英指出，學生們除了要快樂學習，也應該要擁有安全的學習環境，若是學校課桌椅不夠牢靠，會影響到學習安全的問題；現在很多學校的課桌椅都老舊不堪，可說是釘了又釘，可能衍生許多危險，建議該換就要換，不要讓課桌椅超過容許使用年限。

「課桌椅的汰換，比班班有冷氣還重要。」朱暖英強調，冷氣不是每天都需要吹，但課桌椅是每天要使用，若修補的釘子鬆脫、或是木料斷裂，都可能危及學童安全，教育局應積極處理、優先汰換。

教育局長楊振昇表示，市府去年就編列1200萬元經費，針對學校課桌椅進行汰換，課桌椅是學校學習基本配備，只要學校提出需求，都會協助更換，未來也將視學校的需求持續提供協助。