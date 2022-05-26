花蓮一名課後照顧班老師向民代陳情，指今年1到4月薪資遭拖欠，多次向校方反映，得到答案是「承辦人換人」，遲遲仍未入帳，校方坦承作業疏失，縣教育處發新聞稿回應，今年2至5月課後照顧班教師鐘點費，3月間已函請各學校先行墊付，並要求學校儘速核發，保障老師權益。

「喵喵」老師說連同她與特教助理員共4人遭欠薪，喵喵說，去年到吉安鄉一所國小擔任課後照顧班老師，採鐘點計費，原本薪資固定入帳，但今年起就沒領到一毛錢，她無奈說，受到疫情影響，課後照顧班有上課才有錢，生活已辛苦，希望縣府和學校早日發給他們應有薪水。

接獲陳情的時力縣議員參選陳慶元說，雖然5月中治療師們已拿到應有薪資，仍有喵喵老師等人持續遭欠薪，各校財務狀況雖不同，有些學校有能力代墊薪水，但有的會拖欠3個月甚至1學期才入帳，縣府應保障教師權益。

教育處新聞稿回應，為使課照及課輔班妥適運作，同時考量中央年度補助計畫經費撥付時程較晚，縣府均正式函文請學校先行墊付，學校若有經費運用困難，亦應第一時間向教育處反應，尋求解決方案。

校方則坦承作業疏失，會儘速補發。教育處也強調，若教師遭遇薪水延遲發放問題，經與學校洽詢溝通仍無法獲得解決者，可直接向教育處反應，教育處會即時介入了解處理，保障教師權益。