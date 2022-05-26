3年前擔任台北市監理所科長的陳姓男子，為了代檢業者簽應分股的不正利益，拖延競爭對手申辦汽車代檢業務手續，台北地方法院考量他尚未獲得任何利益，且自發性捐款15萬元給創世基金會，依職務上之行為期約不正利益罪判刑1年9月。緩刑2年。褫奪公權1年。可上訴。

2019年陳男與業者邱姓男子（緩起訴確定）見面，邱男希望陳在其職務範圍內，出具競稱對手不符合申請的審查意見，另加強對手代檢合約書之審核，使其停檢期間逾1年，代檢證照而遭廢止，使其無法取得國有土地之使用權，讓邱的公司因此獲得國有土地之使用權並得以經營車輛代檢業務。

邱男承諾如果事成，要把5％的公司股份給陳男及其長官自行分配股份比例，陳男於是想辦法盡力阻擋邱的對手申請車輛代檢業務，但最後對方仍順利與國有財產署就國有土地簽立委託經營契約，並恢復代檢業務。廉政署獲報後調查，並移送台北地檢署偵查起訴。

台北地院審理後認為，陳男期約業者之不正利益，固有不該，但他尚未獲得任何利益，犯罪情節確屬輕微，因本件犯行，日後將無法繼續服公職，並喪失領取退休金之資格，且犯後勇於認錯，深感懺悔自責，判刑1年9月，宣告緩刑2年，以啟自新。