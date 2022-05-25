中新網報導，大陸最高人民檢察院第九檢察廳廳長那豔芳25日在最高檢「攜手落實『兩法』共護祖國未來」記者會表示，大陸檢察機關2021年對侵害未成年人犯罪，提起公訴6萬0553人，同比上升5.69％，其中對性侵犯罪提起公訴2萬7851人。

那豔芳指出，檢察機關堅持「捕、訴、監、防、教」一體履職，推進未成年人刑事檢察。

一是嚴厲打擊侵害未成年人犯罪。2021年，大陸檢察機關對侵害未成年人犯罪提起公訴6萬0553人，同比上升5.69％，其中對性侵犯罪提起公訴2萬7851人。最高檢對30起性侵未成年人重大敏感案件掛牌督導，會同相關部門制定《關於辦理性侵害未成年人刑事案件的規定》，製發性侵犯罪典型案例，形成有力震懾。

二是扎實做好未成年被害人救助保護。為保障未成年被害人的合法權益，檢察機關會同公安機關、婦聯等建成「一站式」詢問、救助辦案區1600多個，避免未成年被害人遭受「二次傷害」。2021年對遭受侵害的未成年人司法救助1.1萬件1.6億元人民幣，是2018年的3倍。

三是寬嚴相濟辦理未成年人犯罪案件。一體貫徹「保護、教育、管束」的未成年人檢察辦案理念，落實寬嚴相濟刑事政策和「少捕慎訴慎押」刑事司法政策。2021年未成年人犯罪不捕率、不訴率、附條件不起訴率分別為50.4％、39.1％和29.7％，比2018年分別增加16.3、16.1和17.6個百分點。對於主觀惡性深、犯罪手段殘忍、後果嚴重的未成年犯罪決不縱容，2021年依法批捕2萬7208人、起訴3萬5228人。

四是堅持把精準幫教貫穿辦案始終。為助力罪錯未成年人順利回歸社會，積極開展訴前觀護幫教、不起訴後跟蹤幫教和刑事執行期間幫教，防止「一放了之、一罰了之」。2021年，檢察機關對2萬0045名涉罪未成年人開展羈押必要性審查，同比上升3.8倍；對看守所監管未成年人活動提出檢察建議208件，同比上升89.1％；糾正未成年人社區矯正混管漏管203人，同比上升3.1倍。