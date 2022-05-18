法務部行政執行署18日表示，執行署自2018年起至今年5月13日止，接受檢察機關囑託執行案件約196件，包括吸金案的金塊金條、詐欺集團的法拉利、瑪莎拉蒂名車、毒品案的「鈀金」以及挖礦機、虛擬貨幣等，總計拍賣金額高達台幣3億4862萬餘元，協助確保犯罪不法所得之沒收，挹注國庫收入。

行政執行署表示，行政執行署成立迄今21年以來，已經為國庫徵起為數頗豐的公法債權，執行金額近期將突破6200億元。

行政執行署表示，執行署配合法務部政策，受理檢察機關囑託辦理偵查中及裁判確定後有關沒收物變價、分配及給付等業務，與檢察機關共同落實沒收新制，挹注國庫收入及確保被害人權益，並積極協助檢察機關清理贓證物。

執行署表示，法務部自去年9月1日起擴大辦理行政執行分署受檢察機關囑託執行偵查中變價等業務，並自去年12月全面推行。

依據2016年7月1日刑法沒收新制實施以來，全國13分署自2018年起至今年5月13日止，累計辦理檢察機關囑託執行案件約196件，變價金額合計約新台幣3億4862萬餘元，協助確保犯罪不法所得之沒收，挹注國庫收入，並協助檢察機關清理贓證物。