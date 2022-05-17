這兩年疫情讓許多投資招商只能線上舉辦，但乘著波蘭經濟發展暨技術部政次Grzegorz Piechowiak率團訪台，經濟部投資貿易處今偕同波蘭投資貿易局共同舉辦實體的「波蘭投資商機論壇」，連同線上報名者，共有近百家台廠參與。

論壇中台波蘭兩國的民間企業與組織也簽署合作備忘錄(MOU)，由台灣區電機電子工業同業公會常務理事游文光，與波蘭環境保護機構(IEP-NRI) 主任Krystian Szczepański代表，宣示未來要在電動車及環境保護領域上合作。

經濟部投資業務處長張銘斌指出，波蘭擁有優質勞動力及地緣優勢，向來是台商到歐洲投資的重要據點，近年有我國熱熔膠製造商及汽車零組件製造商等成功案例，已有多家台灣廠商到波蘭投資布局。

如果台商有興趣赴中東歐投資，他表示我政府有成立「中東歐投資基金」及「中東歐融資基金」，可提供所需資金協助。

會中主要由波蘭投資貿易局投資策略中心針對波蘭投資及市場商機進行深度介紹，波蘭國家研究網路機構也特別簡介該國在氮化鎵技術及微電子產業展望，希望提供台灣企業更多投資合作商機。

會中有我國車用散熱系統廠商，詢問當地的勞工成本、勞工技術水平狀況，經濟部表示，會協助有興趣廠商進一步投資協助。