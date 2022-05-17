先機投信今舉行「超前佈局美股漲勢，變局中把握先機」線上記者會，木星資產管理全球系統性股票策略主管歐朗恩Amadeo Alentorn指出，在過去十年左右價值股表現不是很理想，但今年價值股似乎是歷來最強勁的反彈，多年來不受青睞的價值股，現在是優於成長股。

而這樣的逆轉會持續多久呢？Amadeo Alentorn指出，我們持續密切觀察，價值反彈有時持續數月或數季，但有時候稍縱即逝；就像去年的情況，2021年初表現強勁，當時我們也掌握了獲利機會，但更重要的是，必須有工具來了解投資行為何時發生變化。

Amadeo Alentorn指出，根據過去歷史，如果價值股表現亮眼，通常股市也是一片榮景；例如2016年川普贏得美國大選，當時價值股強勁反彈，同時股市漲勢凌厲，這是比較常見的情形，然而這也不是第一次出現價值股飆升。

但股市大盤下跌，像2000年代初網路股泡沫，就跟今年的情況非常相似。當網路泡沫破滅時，昂貴的科技股遭到拋售，價值股強勢回歸，同時市場大幅修正，因此我們不妨借鑒歷史，來了解之後的發展趨勢。

Amadeo Alentorn表示，投資人有幾種不同的方式為投資組合進行選股，例如價值、品質、成長、情緒、動能反轉，這些都是「投資風格」，我們的投資流程中都會利用這些風格。而最重要的是我們採取的選股標準，在投資股票時會與時俱進，適時反映不同風格；例如現在投資價值股比起投資昂貴的成長股，就是更理想的風格。因此，「靈活調整投資組合、多元佈局」，加碼或減碼特定風格，讓我們能夠表現出色、適應各類總經環境。

Amadeo Alentorn強調「多元布局」的核心理念，在為投資組合買進股票時，通常是因為它符合多項標準，也就是多元化買入決策，例如我們買進一檔個股，並非因為它便宜，而是除了便宜外，它的資產負債表穩健，加上良好的成長前景、優異的管理團隊，以及強勁的情緒信號，因此不只投資股票決策多元化，且投資風格也多元化。