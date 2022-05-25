優步與義大利最大的計程車調度服務公司IT Taxi簽署合作協議，將透過該結盟強化優步在義大利的業務表現。

根據周二發布的聲明，IT Taxi旗下12,000名計程車司機將可透過優步的叫車應用程式（app）接單，全義大利有90個城市適用。

優步和其他叫車平台正苦於司機持續短缺，這個問題導致車資漲價以及等車時間拉長。

優步表示，這項合作協議有助於優步擴大在這個歐洲第四大經濟體的業務。

今年3月，優步在紐約也簽下了類似的協議，也已經和香港、馬德里和舊金山的計程車業者建立合作關係。

優步執行長Dara Khosrowshahi在聲明中表示，在我們全球最具戰略意義的市場之一，這是一項真正具歷史性的協議。我們堅信計程車和優步合作會更好，我們將致力長期維持這個基於信任與合作的夥伴關係。

多年來，優步在該國一直面臨著來自當地計程車業者的阻力。2017年優步成為義大利計程車司機群起抗議的目標，他們指控這家美國網約車平台從事不公平競爭，同年義大利法院基於反競爭疑慮封殺了優步，但後來這項命令又遭到推翻。

現在優步與義大利計程車業者取得重大突破，其叫車平台將向全義大利數千名計程車司機開放。

優步拒絕透露這項交易的財務細節，發言人僅表示其計程車叫車服務將收取固定佣金。在西班牙，優步收取的費用比例為12%。