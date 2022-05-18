河南鄭州17日傳出一則影片引發輿論，當中女乘客與計程車司機因車費問題發生爭執。該名司機指著收音機界面上的頻道數字，謊稱乘車費用是87.5元（人民幣，下同），被女乘客當場識破，卻仍堅稱是因為換了新的計價器。

而後該女乘客要求司機繼續行駛，看計價器還會不會跳表，司機最終無奈下移開擋住的包包，露出真實計價器顯示車費為47元。

根據陸媒報導，這名計程車司機所屬公司的工作人員18日表示，涉事司機已停運，甚至當下連口罩都沒有戴好，正在嚴肅處理中。