對於小貨車司機肇逃，導致孫子潘姓少年的死亡，潘奶奶（左）希望討個公道，潘姓少年的父親（中）希望警方公正偵辦此案。（林瑞益攝）

51歲徐姓司機於今年5月8日母親節駕駛小貨車行經六龜區台27線荖濃3.9K與騎機車的17歲潘姓少年發生車禍，潘姓少年送醫不治。對於有無肇逃，雙方各執一詞。家屬希望警方公正偵辦此案，還家屬一個公道。

死者的父親說，徐姓司機酒後開車，發生車禍後肇逃，導致兒子送醫不治。徐姓司機告訴警方，他在車禍後有打電話報警，沒有肇逃。但家屬表示，他聞訊趕到現場沒有看到徐姓司機。警方對此點還要再釐清。

死者的奶奶哭訴，那天弟弟（指潘姓少年）還說要回家陪她過母親節，未料去打工後，一去不回，希望還給她一個公道。弟弟很乖，生前會幫她煮飯、幫忙家務，還說要賺錢給她治病。

至於徐姓司機稱車禍後家屬找人去打他，還到工地撒冥紙，在鐵製圍牆上寫下：「我兒子怎樣走，你就怎麼走！」等恐嚇字句，還打傷他。家屬對此指出，雙方有發生拉扯的動作，但徐姓司機的傷勢並不嚴重。警方對此已經蒐證，將依法辦理，但家屬認為，警方首先要偵辦的是徐姓司機，不要搞錯方向。

警方表示，5月8日將徐姓司機帶回偵辦，對他做酒測，酒測值0.13毫克，徐姓司機稱喝了一罐啤酒，從六龜要回工地時發生車禍。警方詢後，依公共危險罪與過失致死罪移送橋頭地檢署偵辦。

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