上海新冠疫情嚴峻，官方為了達成全面清零的目標，持續實施嚴厲的封城政策，不料近日卻傳出有一名93歲婦人在療養院染疫，最後因為病情惡化逝世，被直接送往殯儀館火化，然而就在家屬悲痛萬分之際，竟在19天後接到醫院電話，說93歲婦人已經康復出院的消息，讓他們十分錯愕。

綜合陸媒報導，一名自稱「諸葛先生」的民眾在網路上爆料，表示93歲的奶奶住在療養院，先前突然接到通知，指出奶奶因為染疫被送到浦東新區的周浦方艙醫院治療。上月22日又被醫院通知，奶奶因為病情惡化逝世，因為確診的關係，所以無法開放讓家屬見她最後一面，即便家屬要求拍攝儀容，確認死者身分，但也遭到拒絕，只收到靈柩、弔唁牌及壽衣的照片，奶奶當天就被送往殯儀館火化，療養院方面也註銷了奶奶的戶口。

不料19天後，家屬又收到周浦方艙醫院通知，表示奶奶已經康復，從醫院轉回療養院，還拍了奶奶躺在床上的影片，突如其來的轉折，讓家屬相當傻眼，錯愕直呼「那4月22日當天火化的又是誰？太無言了」。

無獨有偶，先前上海市普陀區新長征福利院就發生了一起將活人裝屍袋，強行送火化的離譜事件，當時院方將一名長者裝進屍袋，並交給運屍車，要送往殯儀館火化，幸虧工作人員發現「屍體」在動，掀開屍袋才發現裡面是活人，但院方卻堅持將布條蓋回去，讓在場人員相當錯愕，直到被阻止後，該名長者才又被送回醫院治療。