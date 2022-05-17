台中市警察局霧峰警分局內新派出所警員陳柏廷日前接獲一名王姓婦女報案，稱其2天前停放於公司附近的機車不見，遍尋不著下只好報警求助，員警地毯式尋找約半小時後，距離其稱停放機車處100公尺附近德芳南路人行道上找到該輛機車。

員警到場後耐心詢問車牌號碼及相關特徵，並請王女回憶機車停放時附近的標的物等蛛絲馬跡，員警依照王女敘述內容，地毯式尋找約半小時後，距離王女所稱停放機車處100公尺附近的德芳南路人行道上找到該輛機車。

原來王女只是忘記機車停放位置，還以為機車被偷了，虛驚一場，員警叮囑她以後停車應拍照，避免再發生忘記車停哪裡窘境，王女十分感謝員警的熱心協助，順利找回愛車。

霧峰分局長李建興提醒，若愛車不見時，切勿慌張，應先穩定情緒，先檢查鑰匙是否還在身上，同時可至曾去過的地點查看，或請警方協助至附近調閱監視器確認停放位置。

警方呼籲大家，因機車鑰匙未拔而遭騎走的機率甚大，民眾停好車後，應鎖上龍頭鎖，確認有將鑰匙拔起收好，降低車輛遭竊的機率。