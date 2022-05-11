不少機車族都有忘記拔車鑰匙的經驗，一名男子近日將機車停在路邊，再返回停放機車位置時，發現被貼了一張字條，他怎麼也看不懂，將其PO上網尋求答案，意外引發大批網友讚賞寫字條者，「寫字條的人提醒你，請記得熄火，鑰匙丟車廂了，你遇到好心人了」。

原PO 9日於臉書社團《爆系知識家》指出，當天騎乘機車外出購物，將機車停放在路邊，當他買好東西再回到停放機車的位置時，赫然發現機車儀表板上方遭人貼了一張字條，無論他從上念到下、左念到右，都看不懂字條的意思。

根據原PO提供的照片顯示，若從左上方往右開始念是，「請火鑰匙記子熄丟車得車箱了」，他將其PO上網，希望網友能夠幫忙解答。

貼文曝光後，不少網友紛紛解答，「請記得熄火，車子鑰匙丟車廂了」、「寫字條的人提醒你，請記得熄火，鑰匙丟車廂了」、「默默作善事，不為人知，好人一生平安」、「遇到好心人了，還擔心寫得太清楚被壞人拿走了，好心人會有好報的」、「中文真的博大精深啊！不管怎麼寫亂拼湊都能瞭解其意思」、「真的很佛，還怕有心人看懂」、「留這字條的是個好人」。