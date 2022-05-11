SKODA FABIA自1999年推出，是品牌家族歷史最悠久的掀背車，第一代至第三代全球總銷售量超過450萬輛，受歡迎程度可見一斑；SKODA Taiwan於2015年導入第三代FABIA以來，累計銷售近9000台，成為晉級歐洲進口車的首選。業者今發布第四代FABIA將提供1.0 TSI動能版、1.0 TSI豪華動能版、1.5 TS豪華菁英版，售價自79.9萬元起。

SKODA Taiwan表示，FABIA不僅整個車格變大，配備與性能更有大幅增長，且具備多項同級車唯一，讓這款歐洲原裝進口的掀背車再次引領風潮成為同級距中的佼佼者。此外， FABIA不但榮獲德國auto motor and sport「Autonis」雜誌讀者票選為「2021最具吸引力小車」，更是繼2008年與2015年贏得紅點設計大獎之後，第三度獲得這項殊榮。1.0 TSI動能版、1.0 TSI豪華動能版、1.5 TS豪華菁英版等3款車的售價分別為79.9、84.9、91.9萬元。

第四代FABIA在外型上承接SKODA家族設計語彙，大幅採用水晶切割線條配上新世代寬扁的水箱護罩造型，從車頭延伸到車尾的上下兩道銳利鈑痕，成功營造出第四代FABIA放大的車格；車身下側的如箭矢般鈑痕，彷若捷克國旗造型，明確彰顯它純正的歐洲血統。L型LED頭燈組銜接在六角狀大開口水箱護罩，炯炯有神的目光如同畫龍點睛一般，呈現其在同級掀背車中的旗艦氣勢，豪華版更搭配動態幾何光束LED，有如四射光芒。尾燈同樣搭載LED燈組，如同箭鏃的造型，前後呼應，讓第四代FABIA一改先前的可愛掀背造型，成為結合動力美學與空氣力學的都會掀背車。僅僅0.28cd值的風阻係數，更是比0.30的子彈風阻係數還低。

進到車內，FABIA細緻的設計風格讓人為之驚艷。除了承襲SKODA家族在旋鈕上飾以水晶元素外，在駕駛艙兩側上方的鋼琴烤漆材質內刻有FABIA字樣則是SKODA首度在車內打造的獨特創意，更有畫龍點睛之效。雖說是家族內的入門車款，但該有的精緻度與設計質感並未因此妥協：在都會掀背車首見的車內氛圍燈、五組USB-C插孔、雙區恆溫空調、後座出風口、雙色座椅都成為這款全新掀背車的標準配備。而SKODA獨有的貼心巧思更是隨處可見：除了之前所提的五組USB-C充電插孔之外，多達五處的卡片收納槽；讓後座成員在充電時方便放置的前座椅背後方手機袋；中控台下方的筆夾；手套箱內的零錢置放凹槽…種種巧思只有SKODA家族獨有，也讓FABIA再度傲視同級車。

動力方面，第四代FABIA除了先前已經廣受消費者歡迎的1.0 TSI引擎外，更首度加入擁有150匹馬力的1.5 TSI汽油渦輪增壓引擎，讓喜歡具備運動基因的都會掀背車消費者更多一個選擇。入門首選的1.0 TSI直列三缸引擎具備110匹馬力、20.4公斤米的最大扭力，在七速DSG雙離合器自手排變速箱的輔助下，擁有0~100km/h加速所需時間9.6秒、極速205km/h的表現，無論是市區代步或是戶外悠遊皆能游刃有餘；且在米勒循環以及渦輪增壓可變幾何的助陣下，讓這款車可以有效提升三缸引擎的穩定。

而首度搭載的1.5 TSI引擎不僅具備150匹最大馬力、25.5公斤米最大扭力，搭配七速DSG雙離合器自手排變速箱，從靜止加速到時速100公里亦只需要8秒鐘的時間，極速可達225km/h，這顆引擎同時擁有ACT汽缸歇止功能，在定速巡航下會自動關閉第二與第三缸，並在儀表板上出現Eco字樣，告知駕駛者目前已進入省油模式，可說是兼具性能表現與節能需求。拜ACT汽缸歇止功能所賜，讓FABIA 1.5豪華菁英板能夠擁有17.5km/l的平均油耗。

之前在SKODA其他車系搭載的可選駕駛模式也首次下放到第四代FABIA 1.5TSI豪華菁英板上，選項包括：一般、運動、節能以及個人化等4種，且會根據所選模式調整傳動、轉向、空調以及ACC設定，讓車主擁有更多的駕馭樂趣。而針對不同規格配備，SKODA為其搭配不同輪胎尺寸：1.0動能版搭配195/55R16；豪華動能版為215/45R17；較具性能取向的1.5豪華菁英版則是215/40R18，可說是各得其所。