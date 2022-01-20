社會角落有不少需要大家幫助的弱勢族群，曾參選桃園市議員的李柏瑟日前上虎頭山時，發現路邊一名媽媽邊擺攤賣釋迦，還要邊照顧幼兒，她看到孩子躺在紙箱裡喝奶，還不斷地流鼻水，令她十分不捨，立刻買了兩箱釋迦捧場，並呼籲網友多關心弱勢，讓他們早日收工回家。

李柏瑟16日在個人臉書粉專《桃園媽媽-李柏瑟》表示，當日上虎頭山時，順便關心一旁擺攤的攤販生意，她看到其中一攤賣釋迦的媽媽，前方擺著一籃又一籃的釋迦外，旁邊還有一個大紙箱，仔細一看竟發現裡面躺了一個孩子。

釋迦媽媽一邊擺攤做生意，一邊帶孩子。（圖／翻攝自桃園媽媽-李柏瑟）

由於當天天氣濕冷，還飄著雨，紙箱裡的孩子掛著鼻水喝奶，還哭鬧著要媽媽抱，這一幕看在李柏瑟眼裡，既心酸又難過，馬上買了兩箱釋迦捧場，她感慨地說，若不是為了生活，誰願意冒著雨、頂著寒風，帶孩子在路邊做生意。

李柏瑟說，這就是擺路邊攤的生活寫照，為了能三餐溫飽，每天都要心驚膽戰地躲避警察，但弱勢家庭的經濟壓力、生活困境及心事，又有誰知道？她呼籲社會大眾多多支持這一群人，讓他們避免嚴峻風寒，早點收工回到溫暖的家。

圖文曝光後，湧入逾千名愛心網友回應，「疫情真的造成很多甘苦人，政府看到了？」、「偉大的媽媽，為母則強」、「感受母親的偉大」、「需要嬰兒用品嗎？我可以幫忙」、「再苦的日子都有人過，人生就是要有堅忍的意志力，希望大家多幫忙」、「辛苦了！請一定要加油」。