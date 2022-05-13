新北市1名20歲黃姓男子11日深夜騎機車載著女友黃姓女子（20歲），行經三重疏洪一路與疏洪十路口，疑似沒有注意車前狀況，直接撞上停在路邊執勤的警車，後座的黃女直接被拋飛10公尺，一度失去呼吸心跳，經送醫急救後恢復生命跡象，但傷勢嚴重，目前尚未脫離險境。

據了解，當天晚間為新北市三重警分局大有派出所警員王啓璋、齊忠勇，於三重區疏洪一路與疏洪十路口執行防飆車勤務，2警員將車停在路旁，結果沒多久黃男就騎車撞上警車，而且撞擊力道強大，不但警車後方毀損嚴重，車體還往前推移。

事故發生後，騎車的黃男左側髖骨斷裂、多處擦挫傷，意識清楚，而黃女則被拋飛10公尺後落地，臉部有多處擦挫傷，當場失去生命跡象，消防人員獲報後趕到現場，立即將黃女送醫搶救，經過急救後終於恢復呼吸心跳，但是因傷勢過於嚴重，有顱內出血的現象，目前尚未脫離險境，仍在持續昏迷中。

警方事後對騎車的黃男實施酒測，但是沒有酒精反應，至於確切的肇事原因則相關責任歸屬，還需要警方調查釐清。