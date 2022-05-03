驚悚影片曝！女騎士硬鑽車縫 聯結車二度碰撞險成輪下魂

高雄市三民區今（３日）上午11時許，發生一起驚悚車禍， 1名女騎士經過九如一路近正義路口時，明知前方兩車間縫隙太小，又硬切騎過去，結果疑似遭右邊黑車擦撞後重心不穩摔倒在地，又被左側的聯結車撞上，所幸送醫後僅右手骨折。

驚悚一瞬間，女騎士險遭連結輾過。（圖／翻攝自爆廢公社）

1名網友在臉書社團《爆廢公社》寫下：「硬要擠大車旁邊的縫」並將這起恐怖車禍影片PO上網，影片中可見，1名女騎士想從黑色轎車與聯結車中間穿過，未料縫隙太小，且前方的號誌轉為綠燈，車輛起步後，女騎士先被黑色轎車擦撞，因重心不穩跌倒，又被身旁的聯結車撞上，所幸送醫後僅右手骨折，目前意識清楚。

三民二分局表示，警方獲報後立即派員到場處理，雙方酒測均無酒精反應。所幸女騎士僅手部骨折，目前意識清晰傷勢無大礙，無生命危險，詳細車禍肇事原因有待調查釐清。

影片一出吸引不少網友們直呼：「差點就去了」、「去一半更慘」、「聯結車真是倒楣」、「還能活著真的是命大，那個輪子就幾乎要輾過了」、「真的別在大車旁這樣擠，他重車壓到跟本是無感的」、「機車已經先插到他前面去了，不可能不知道，感覺汽車是故意的」、「那邊很多愛鑽的！每天騎」、「歸剛欸啦，遠離大車，講不聽的」、「機車的問題…沒事鑽大車車縫幹嘛」。