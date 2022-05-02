驚悚撞擊瞬間曝 男雨天過馬路被撞飛 遭4車接連輾斃

台北市萬華區今（2日）凌晨3時許發生一起死亡車禍，41歲莊姓男子行經忠孝東路時，因雨天視線不良，莊男接續遭到4輛車輾過不治，目前警方將3名駕駛依過失致死罪送辦，持續追查肇逃駕駛到案，而稍早車禍撞擊瞬間曝光。

透過影片可見，凌晨天還未亮，加上雨天視線昏暗，莊男徒步穿越斑馬線，準備自忠孝東路往西寧南路，先被丁男撞飛倒地不起，當時莊男還有生命跡象，但過沒幾秒，莊男隨即再被1輛剛下忠孝橋的轎車輾過，該車出現明顯跳動後並未停下，逕自向前駛去。

下段畫面中，穿著黑色衣服的莊男奄奄一息躺在路口，再遭到第3台45歲的蔡姓駕駛輾壓，與第4台41歲董姓駕駛撞擊，2名駕駛均發現異常，隨即停靠路邊查看，才知道壓到人。

警消獲報後趕往現場，發現莊男頭部重創，四肢骨折已無生命跡象，雖經緊急施救CPR，送往醫院救治，仍傷重不治。警方依過失致死罪將3人移送法辦，其中第2台肇事逃逸的駕駛，警方仍在追查當中，3人均無酒駕情事。