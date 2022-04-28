大陸江西省24日發生一起車禍碰瓷事件，一名男子見大貨車駛來，便直直衝去，在距離車頭1公尺處笨拙地假裝遭撞後倒下，不巧被一輛值勤警車逮個正著，男子見狀立刻起身拔腿狂奔，過程全部路邊監視器拍下，掀起網路熱議。

綜合陸媒報導，事發地點位於大陸江西省贛州市南康區，一名男子朝行駛中的紅色大貨車奔去，大貨車駕駛見狀隨即停車，而男子則假裝遭撞，慢速的、自主摔倒在車頭前一動也不動。

未料，男子倒地的過程湊巧被行經的巡邏車目擊，一輛警車立刻駛近，當地警察下車欲關心該男，而該男見大事不妙，像沒發生過任何事情般站起身，接著拔腿狂奔，但跑沒幾步就被警方逮住，讓路人全都看傻。據了解，該名男子疑似罹患精神疾病，事出原因究竟為何，警方仍在調查。

男子倒在地面上沒多久後，見到警察到場，立刻像沒事般站起身，爬腿狂奔。（翻攝自微博）

影片曝光在網路上後，大批網友對情節甚感荒唐，紛紛留言吐槽，「還沒開始表演，就被秒殺了」、「一氣呵成，撲、起、跑、抓」、「笑死了，躺在地上看著警車懷疑了兩秒人生。然後撒丫子跑」、「送上門的業績誰能拒絕呢」、「員警叔叔：喲呵，來活了」、「傻子啊」。