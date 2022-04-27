命理老師一句話，讓媳婦氣炸！一名女子表示，婆婆看了電視上的算命節目，打電話過去想幫兒子改運，算命老師表示要收費10萬元；遭家人攔阻後婆婆仍坐立難安，一問之下，才知道對方改口說做1年收3萬8，還要婆婆騙自己兒子說沒有要做，讓女子氣炸質疑：正規的算命老師會這樣嗎？

一名女子在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》氣憤發文，表示婆婆看了電視上的算命節目後，打電話過去想幫兒子（原PO丈夫）算，結果對方一開口就說原PO丈夫有厄運，必須要花10萬改運、要做三年，還要原PO婆婆給地址，會派人去收現金。

原PO聽了立刻告訴老公這件事，他也立即打電話給對方表明不需要。原以為此事到此結束，但婆婆卻一直坐立難安，經原PO詢問，才知對方告訴婆婆算她一年3萬8就好，且要求她不准跟兒子說，還要婆婆騙兒子說沒有要做。這讓原PO氣炸，「請問一個正規的算命老師會這樣嗎？還要人家騙人，我真的超火大」。

有網友回應：「騙錢的沒錯啦！我家婆也是打去算10萬就不見了！」、「我有一個朋友的媽媽他也去給算命師說要改運第一次38,000第二次76,000第三次152,000，拿到她媽媽說沒錢，他還叫他去跟別人借，這不是詐騙是什麼，叫警察一起去呀」、「我媽也有打過，是某過世明星兒子主持的，還好我們即時阻止。我還打165專線，他們有說是詐騙電話，我們也有備案，畢竟對方有我們地址，我們也很害怕」。