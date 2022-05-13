遊戲貨幣商遭人冒名調幣騙走大量遊戲貨幣，價格折合約新台幣90萬元，李姓老闆對客服王女及鄭女提民事求償，指控不遵訓練及呼籲，調幣未經主管同意，各求償90萬元。王女辯稱，她是依一貫調幣作業。台中地院以管理不當的損害不能轉嫁員工，認定李男與王女各負7成、3成責任，判王女賠27萬元，仍可上訴。

李男說，他經營虛擬遊戲貨幣買賣，在新進員工教育訓練都要求調幣要先向主管告知，也在內部Line群組呼籲防範詐欺，如有疑慮應該向他確認。

李男指控，2021年2月9日凌晨5時，有人假冒公司某主管名義要求調遊戲幣1億1700萬，價格折合新台幣約90萬元，晚班客服王女及鄭女未經確認，就依指示分18次轉送給3名玩家，還提供商行移動帳號認證碼，導致商行帳號遭刪除，相關資料全數清除，導致他損失90萬元，向兩人各求償90萬元。

王女供稱，她自2020年到職起，商行從沒有調幣標準作業流程，她無法察覺主管帳號遭冒用，依主管指示調幣或記帳程序是多年來一貫的做法，是他人非法介入造成損害，不能苛責她。此外，商行宣傳防詐，但未調整調幣及記帳程序，遭詐騙主因是未建立完善的內控程序，應負9成過失責任。

鄭女則說，她到職未滿月，未受教育訓練，還在試用期，無法獨自作業。案發當天接到假主管Line要求將老闆的遊戲貨幣轉到指定遊戲帳號，她詢問資深同事王女，回覆依指示贈幣。

1名主管作證，調幣一般都在3至5萬元，從未分18次調幣，且在教育訓練時都會講防詐騙，以同行遭詐騙案例宣導，調幣要經公司主管同意。李男也提出Line紀錄，證明要求調幣要問主管，但法官查出是案發後才發文；但王女對高額、不尋常的調幣狀況，縱使無法察覺主管帳號被盜用，但未向老闆或主管確認，又將移動帳號認證碼交給對方，顯然有過失。

法官認定，教育訓練僅口頭講述、未備置手冊，已有同業遭詐騙，李男仍未建立標準內控模式，怠於預防及監管，應受歸責程度較高，為免李男將管理不當的損害轉嫁員工，認定他與王女應各負擔7成與3成責任。