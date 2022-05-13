CULTI MILANO日初櫻花ALBA經典系列擴香、香氛蠟燭。（10／10 APOTHECARY提供）

CULTI MILANO日初櫻花ALBA經典系列擴香、香氛蠟燭。（10／10 APOTHECARY提供）

頂級香氛CULTI MILANO香氛家族再添新成員「春夏限量 - 日初櫻花ALBA」，ALBA在拉丁語系中是白色、黎明之意， 日初櫻花ALBA讚揚這安靜平和的時刻，也取初春櫻花盛綻的生命甦醒與世界短暫卻深刻的連結，像是重生時平靜卻具力量的瞬間。

精緻的櫻花和玫瑰，讓氣味得以甜美。而白色木質與清香白米讓香氣更顯清澈，飄渺 猶如清晨的第一縷曙光。她是早晨漫射的能量，透過香氣輕輕地釋放出來，溫柔地賦予一 天的支持力量。

日初櫻花ALBA 包裝以黎明之光的紫色，表達出黃金時刻東方日出的光源天境；此時太陽 的光線仍略略低於地平線以下，隱約並即將透出柔軟、溫暖的橙色光燦。 有著兩款居家香氛形態，符合日常使用習慣 ： • 擴香－CUTLI MILANO 既有的經典系列瓶身優雅呈現，有 500ml與4300ml兩種規格。 頂部瓶口為一圈地平線6°黃金時刻的暖橙色調瓶蓋，搭配紫丁香色標籤與蜜桃色字樣 襯映剔透的斑斕瓶身。

日初櫻花ALBA經典系列擴香有紫丁香色蠟體圍裹於暮光的暖橙色調，點燃後的搖曳微光於丁香紫 蠟湖中更顯柔和。