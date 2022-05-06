淡水警分局長也不約而同送上提拉米蘇蛋稿給分局的女姓同仁。（警方提供）

本周日就是母親節，為了感謝女性同仁平堅守崗位，新北市新莊、淡水警分局都選在今（6）日，由分局長向女性同仁送上禮盒，並送上小卡片，讓許多平日忙於家庭和守護治安之間的警職媽咪們，都可以一同來感受5月這個溫馨的時刻。

新北市新莊警分局長林溫柔表示，越來越多女性投入警職，作為母親及職業婦女已相當不容易，警察工作的危險性及日夜輪班的特殊性，對這些職場女超人們更是一大挑戰。所以特別選在這個溫馨的時節，送上面膜及提拉米蘇禮盒，期許每位職場媽咪都能工作順利、家庭美滿、健康喜樂。

淡水警分局則是由分局長黃南山與警友會淡水辦事處主任林清泉，一起贈送康乃馨和提拉米蘇給身兼母職的女警同仁，慰勞她們平日的辛苦與付出。另外，今年淡水警分局勤務中心警員高榆凱的母親，廖紫芬女士也獲選為新北市政府警察局111年度警察模範母親，督察長張國雄特代表局長黃宗仁前往家中，感謝她培育出優秀的警界棟樑。

分局長黃南山表示，對於同仁母親榮獲模範母親楷模，感到無比的喜悅與榮幸，警察是危險性高且輪班時間不定的工作，不論是同仁的母親或是身為媽媽的同仁都是安定家庭與社會最堅實的力量，由衷地祝福她們身體健康、青春永駐，也提醒男性同仁別忘了對家裡的「母親」說聲「母親節快樂！」