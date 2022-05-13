日前雙和醫院麻醉科醫師李姓男子在PTT社群平台上貼文造謠指「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」、「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走兩名工程人員」等內容，遭依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」送辦，對此，高雄市長陳其邁怒批，此舉嚴重打擊醫護人員士氣，要求李男公開道歉。

今年5月7日夜間李男刻意結合6日國道裝有快篩劑貨車與工程車車禍事故，在PTT散布「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」、「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走兩名工程人員」等內容，高市府駁斥為假訊息並立即報警。

高雄市刑大循線北上逮捕造謠的李男訊後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」送辦。有網友13日踢爆造謠者李男竟為雙和醫院麻醉科醫師，雙和醫院予以證實並表示將依院內「員工獎懲辦法」調查，依情節輕重懲處。

對此，高市府衛生局重申，目前處於疫情嚴峻時刻，應該大家團結一致對抗病毒，針對李姓醫師散布不實訊息的行為，不僅造成撕裂、對立，也嚴重打擊第一線醫護人員的士氣，衛生局會依據傳染病防治法要求李男到案，執行意見陳述。

陳其邁也怒批，李男的行為已經嚴重打擊各縣市所有防疫人員的士氣，這個舉動相當惡劣，他希望這位李姓醫師可以公開道歉。