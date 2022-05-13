女記者遇擦撞車停路中「改搭警車離開」 網質疑：有特權？

1輛電視新聞台採訪車日前疑似在變換車道時發生擦撞，2車停在馬路中，之後現場來了1輛警車，1名女記者從採訪車下來後向員警說了一下，就直接與另名男攝影記者搭警車離去，留下事故轎車；網友紛紛質疑記者耍特權搭警車，認為警方應該至少先確認過2車狀況，而非直接載走記者。

臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」日前分享1段影片，2輛轎車行駛在路上疑似發生擦撞停在大馬路正中央，前方白車停了許久後，車內走出1名「電視台女記者」與男攝影記者，2人打開後車廂拿出設備後，這時後方來了1輛警車，女記者向員警講了一下話後，就與攝影記者一同上了警車離去。

新聞台採訪車發生擦撞停在馬路中，女記者從採訪車下來後向員警說了一下，就直接與另名男攝影記者搭上警車離去，留下事故轎車不管。（翻攝自臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」）

影片中開警車的員警搖下車窗，與女記者說話後，女記者就直接將攝影機、腳架等物品移至警車後車廂，接著搭上警車離去，留下原先的白車留在原地；影片曝光網友紛紛認為，為何警方會第一時間載走記者，質疑記者有特權？「可以這樣停在路中間呀！好大的官威」、「採訪新聞原來可以徵用警方公務車」。

還有網友認為事故現場如果警察要幫忙載人，應該至少2台車的人員狀況都要確認後再離開，「警察的行為，搞得像是在協助搶匪儘速離開現場的車手」、「原來記者趕時間警察可以先幫忙接送喔？然後兩台車就放著不管？」、「警察為記者服務？」、「趕著採訪新聞，結果自己就變成了新聞」。