上百名計程車司機今（13）日下午聚集在北市林森南路疾管署前門口陳情抗議，怒批指揮中心草菅人命、指揮官陳時中宛如「皇帝」，從口罩、疫苗、快篩、藥品等等樣樣苛扣人民。稍晚有媒體報導指出，今日前去陳抗的兩個工會，今年三月曾共同具名推薦林佳龍參選台北市長。工會發言人李威爾無奈表示，聽到這種放話覺得恐怖，如果陳時中做得好，工會一樣會舉薦；做得不好又去放這種話，讓人很無言！

台北市計程車駕駛職業工會、台灣數位平台預約接送從業人員產業工會為爭取快篩試劑、紓困補助，今日下午率近百位會員至疾管署外抗議「陳時中下台」、隨後轉往交通部陳情。媒體報導指出，這兩個工會曾在3月底共同具名舉薦前交通部長林佳龍投入今年度台北市長選舉，呼籲民進黨徵召林佳龍參選，而林佳龍與陳時中都被點名是參與今年台北市長選舉的熱門人選，此舉引發外界聯想。

計程車工會發言人李威爾無奈表示，聽到這種放話覺得又恐怖又無言。確實林佳龍4年前有幫一萬多個司機從違法Uber轉為合法多元計程車，包括貸款、執業登記證等問題，所以聽到林想參選台北市長，他們就舉薦，「但是這跟陳時中今天把我們的命開玩笑，是兩碼子事。如果你陳時中做得好，我一樣舉薦你；但你不願面對自己做得不好，卻去放這種話，我覺得很無言！」