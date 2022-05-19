女星米可白（舊藝名：葡萄姐姐）2019年離婚「尾牙大王」謝銘杰，單身2年多終於認愛建築業小開，但人紅是非多，前陣子才被誤會每月拿前夫30萬，近日又遭有心人士爆料拜金，米可白今傳出確診消息，經紀人證實的確染疫，目前已搭乘防疫計程車回到台北。

金鐘名導李岳峰執導公視時代生活劇《牛車來去》正在台南鹽水「岸內糖廠影視基地」拍攝，安心亞、楊烈、蔡昌憲、高欣欣、蕭景鴻、曾子益、葛丞、鄧雨忱、游耀光等演員19日首度以劇中復古造型曝光。不料才開拍沒多久，劇組傳來染疫消息，經證實是米可白在台南拍戲時染疫。

根據《ETtoday 星光雲》報導，米可白在台南拍戲時每天都會快篩，由於染疫人數激增，所以米可白工作前都會自我快篩，經紀人說「她是今天本來有戲，從房間出來前又快篩，結果就兩條線，還好她防疫觀念不錯，立刻聯絡當地單位，立刻約防疫計程車回台北隔離，接下來就照規定走。」經紀人透露「她其實沒有症狀，也打三劑疫苗了，接下來就調養」，至於工作方面也只能暫停一段時間。

另外，《牛車來去》劇組表示， 5月15、16日兩天為休息日，16日週一晚上進行全員快篩，發現有兩位工作人員快篩陽性，工作人員經奇美醫院PCR確認為陽性，即進行隔離未進劇組。另外先前有三位演員進劇組工作前快篩反應呈現陽性，均自行防疫隔離、其中一位已經解隔。

後續工作將調整班表，以避開演員隔離期間，並依循中央疫情指揮中心等主管機關防疫指引，劇組期待給大家一個友善、安全的工作空間，也期許台灣都能一起平安挺過疫情。