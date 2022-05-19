65歲以上長者「快篩陽性即確診」新制昨已上路，新北市長侯友宜今（19）日再向中央喊話，為什麼三類可以、65歲以上長者可以，一般對象不可以？一定要趕快把快篩陽等同確診，保全醫療量能，守護中重症，降低死亡率，還派一堆人在前面採檢PCR，這樣對嗎？

侯友宜表示，目前面對的挑戰是如何保全醫療量能，醫療量能就是這麼多，一定要趕快把快篩陽等同確診，光是經過PCR，再經過法傳系統，再經過整個作業流程，就慢了三五天，把採檢PCR的醫事夥伴們拉回來守住醫療量能的病床，不然光有空床率，如果沒有醫事人員來守護，未來重症、中症愈來愈多的時候誰來守護？

侯友宜表示，現在快篩陽跟PCR陽性的總預測值新北市已經達到97％，為什麼還不趕快調整步伐？這個事情跟指揮官講了很多次。這不是CDC所說的是偽陽性、人權的問題，如果是偽陽性跟人權，為甚麼三類可以、65歲以上長者可以，為什麼一般對象不可以？

侯友宜強調，民眾最不需要的是流程，它需要的是你立即可以給予收治治療，然後有需要給藥就趕快給藥，不是浪費很多時間在最痛苦的時候、需要幫忙的時候，卻卡在程序上面上。