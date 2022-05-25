2022衛星展(SATELLITE 2022)3月在美國華盛會議中心舉辦，經濟部工業局今舉辦衛星產業商機分享會，並表示明年還要擴大參與衛星展規模。希望藉由一連串活動給予金融業投融資信心，吸引更多跨領域業者投入衛星產業。

SpaceX的Starlink星鏈服務在各國落地，引動全球太空科技與商機，根據TrendForce調查顯示，2022年全球衛星市場產值有望達到2950億美元，年成長為3.3％。此波衛星商機，已有台廠逐漸打入國際供應鏈，供應國際大廠相關地面終端設備元件。

為讓更多企業掌握國際低軌衛星發展趨勢，工業局今辦理「衛星產業商機分享-從Satellite 2022到台灣低軌衛星商機分享沙龍」活動，邀請本次參與國際衛星展的6家業者，現身暢談第一手觀察。

工業局表示，今年3月22日至24日，工業局與國家太空中心首次攜手集結9家業者，以「Taiwan Space台灣形象館」參與SATELLITE 2022，展現台灣產業能量，短短3天展期吸引近千位國際客戶及投資人到訪。預計明年(2023)更將擴大參展規劃，讓更多台灣企業在世界舞台發光發熱。

包括稜研科技、創未來科技、耀登科技、鐳洋科技、昇達科技、芳興科技等6家業者，今天分別從「衛星天線研發製造」、「衛星驗測服務與解決方案」等面向，探討國際趨勢及產業發展。也邀請國家太空中心分享在SATELLITE 2022所觀察到的最新情勢，