因應國內疫情升溫，為達成「正常生活、積極防疫、穩健開放」目標，配合行政院指示，交通部觀光局爰推動新一波必要協助措施，以協助觀光產業的業者穩健度過疫情挑戰，行政院同時亦提供觀光局55億元的預算用以協助觀光產業。

觀光局指出，在協助旅行業方面，將持續辦理獎勵團體旅遊，除原規畫每團15人以上，旅遊天數為2天1夜以上，每團可補助2萬元外，另提出加碼條件，如行程符合「全程聘用同一名無雇主導遊或領隊擔任隨團服務人員」、「原住民地區使用當地導覽解說人員」等加碼條件者均可獲得額外補助，最高每團可以補助3萬元。

協助旅宿業方面，民眾如於平日(週日至週四)住宿合法旅宿，每房每晚最多折抵新台幣800元，入住自行車友善旅宿、星級旅館、好客民宿等，加碼折抵500元，即最高每房每晚可折抵1300元，每人限使用一次。在協助觀光遊樂業方面，國人於平日前往主題樂園，將可享票價3折優惠入園。

觀光局強調，該局將於本週邀集相關公協會及業者座談，針對前開輔導作為進行討論，以符合業者需求，相關協助措施預計於6月中旬公布；藉以協助觀光產業維繫營運，並落實「疫後轉型、國旅先行」理念，無論何時何地，觀光局皆與觀光產業同心協力，推展台灣觀光。