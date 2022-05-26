國建(2501)旗下國泰飯店觀光事業因應集團發展，聯合全台和逸、慕軒飯店6間飯店，5～6月於北至南舉辦4梯次「國泰挺你．重薪出發」聯合招募會，規畫招募包括禮賓接待、房務服務、廚房餐飲、機電工程等超過百名各領域人才。

2013年成立的國泰飯店觀光事業，擁有自創品牌「COZZI和逸」台北民生、台北忠孝、台南西門、高雄中山等4據點，2014年再推出自創品牌「MADISON慕軒」。為鼓勵員工改變視野，創新及成長，集團積極開創國際性飯店管理顧問業務。

國泰飯店觀光事業攜手萬豪國際集團、委託經營的「台北國泰萬怡酒店」於2019年3月開幕迎賓，並攜手日本橫濱八景島水族館，於桃園青埔的「置地廣場桃園」打造海洋觀光主題的全新旗艦品牌「COZZI Blu」和逸桃園館，於2020年7月底開幕迎賓。

同時，國泰飯店觀光事業拓展全齡化旅遊版圖，除了和逸台南西門館攜手美國卡通頻道打造親子主題飯店外，亦跨界與以室內兒童樂園著稱的騎士堡，聯手打造近300坪親子互動遊樂館「巧虎夢想樂園」，期許朝台灣頂尖飯店事業方向全速前進。

國泰飯店觀光事業表示，集團以培養優秀熱情的飯店人為已任，由專責的培訓團隊提供員工相關諮詢，建置人才訓練發展體系，完善職訓合一的制度，並攜手天下學習、hahow好學校等外部教學平台，提供全方位學習資源。

此外，國泰飯店觀光事業也舉辦最佳員工選拔、創意提案及各項特殊競賽，打造寬廣舞台讓員工一展所長，充份激發員工的潛能和創意，呼應企業強調的Change、Creative及Connection的「3C」精神，鼓勵員工有多面向的發展。

國泰飯店觀光事業提供多元輪調機會，給予員工有機會至不同品牌服務，提升綜合能力、朝向更高階職涯之路邁進。集團資源也讓員工有更多樣化福利，除了飯店免費及特惠住宿、餐飲優惠外，還有購屋優惠、保險費優惠、健檢、門診及住院優惠等。

國泰飯店觀光事業5月起大舉徵才，台北場已於24日順利完成，31日在桃園、6月8日在台南、6月9日的高雄還會舉辦3梯次人才招募活動，預估募集百位以上職缺，提前布局未來所需人力。活動當日完成應聘的夥伴可參加抽獎，有機會先入住飯店體驗或品味下午茶。