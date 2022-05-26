行政院今拍板345.6億元振興方案，其中55億元用在觀光產業，讓民眾最有感的自由行住宿補助將要回歸，平日每晚可補800元，若選擇星級旅館或有標章的民宿，可再加碼500元。另有特色團遊每團最高3萬元、觀光遊樂業門票打3折等措施。

觀光產業補助期間分為2階段，第1階段為2022年9月1日至10月31日；第2階段為11月1日至12月31日止。預計有1萬2125家業者、7萬2800人次受惠。

交通部指出，觀光產業補助分為特色團、自由行住宿以及遊樂園3個方向，旅行社組特色團遊可補助2萬元，若是搭配自行車遊程、國家綠道、聘用無雇主導遊領隊作為隨團服務人員、原民地區聘僱當地導遊解說等，可再加碼1萬元，最高補助3萬元。

讓民眾最有感的自由行住宿補助，平日入住旅館可享有1次800元補助，如果入住星級旅館，以及有環保標章、好客民宿、自行友善等認證的旅宿，可再加碼500元，最高補助1300元。觀光遊樂園方面，則提供門票3折的優惠。

交通部說明，自由行補助不用抽籤，而是比照先前的安心旅遊人人有資格，不過預算有限，可能採先住先贏的方式，詳細加碼條件還在規劃中，預計下個月公布。