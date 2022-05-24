GOT7在記者會上分享創作經過。（華納音樂提供）

韓國男團「GOT7」在2021年1月合約到期後，成員分別簽入不同的經紀公司，但同時也對外聲明「單飛不解散」。距離上次合體時隔1年又3個月，GOT7再次相聚，除了舉辦演唱會外，也在昨（24日）發行全新迷你專輯《GOT7》，此次專輯中的所有收錄曲皆為成員參與創作，對於GOT7來說富含重大意義，除了展現成員們的多面才華，也是獻給粉絲最「原汁原味」的GOT7。

記者會上，珍榮透露即便成員們各自有SOLO活動，還是經常見面，或者透過視訊交流，並期待著合體發行專輯的日子到來，直言這次的新專輯是「最像GOT7的專輯」。JAY B則提到創作專輯時，成員之間做了很多交流，「我們發現應該要塑造自己的品牌，不是JYP，而是我們自己的GOT7。」於是將團名放進了專輯名稱，他還自爆為了這次新專輯特別節食減肥，鏟肉4公斤，整個人如同這張專輯一樣「更新」了。對於親自創作的主打歌〈NANANA〉，JAY B表示是特別獻給粉絲的歌曲，「我希望這首歌能夠成為粉絲在艱難的日常生活中的力量。」

GOT7在這1年又3個月期間，都是分開活動，也造成外界誤會他們「已解散」，不過BAMBAM強調，絕對會信守對於粉絲的承諾，也希望藉著此次合體回歸，向外界證明「我們沒有解散」。

此外，GOT7日前剛從前東家JYP娛樂手上和平獲取團名商標權，JAY B表示在整個過程中，JYP娛樂的社長鄭旭先生提供了很多幫助，他自己也親力親為跑流程、簽署文件，並了解到關於此事的不容易，十分感謝鄭旭社長、朴軫永及相關人員的幫忙。

GOT7全新迷你專輯《GOT7》主打歌〈NANANA〉由成員JAY B負責詞曲創作，充滿GOT7特有的明亮感和弛放感，同步公開的MV中，也可以看到成員們攜手完成全新的「GOT7小屋」，以帥氣造型和愉悅從容的表演展現7人繽紛魅力，別有一番趣味。此外，還收錄了風趣詮釋慢慢了解彼此心意的〈TRUTH〉；蘊含只要和鳥寶寶在一起，GOT7便無所不能的心意〈Drive Me To The Moon〉；凸顯GOT7迷人重低音聲線的悲傷情歌〈TWO〉；講述有粉絲作伴，任何路都能走下去的決心的〈Don’t Care About Me〉；以及希望成員們即便回到個人活動狀態，也不忘GOT7的〈Don’t Leave Me Alone〉。