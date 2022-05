GOT7在記者會上分享創作經過。(華納音樂提供)

韓國男團「GOT7」在2021年1月合約到期後,成員分別簽入不同的經紀公司,但同時也對外聲明「單飛不解散」。距離上次合體時隔1年又3個月,GOT7再次相聚,除了舉辦演唱會外,也在昨(24日)發行全新迷你專輯《GOT7》,此次專輯中的所有收錄曲皆為成員參與創作,對於GOT7來說富含重大意義,除了展現成員們的多面才華,也是獻給粉絲最「原汁原味」的GOT7。

記者會上,珍榮透露即便成員們各自有SOLO活動,還是經常見面,或者透過視訊交流,並期待著合體發行專輯的日子到來,直言這次的新專輯是「最像GOT7的專輯」。JAY B則提到創作專輯時,成員之間做了很多交流,「我們發現應該要塑造自己的品牌,不是JYP,而是我們自己的GOT7。」於是將團名放進了專輯名稱,他還自爆為了這次新專輯特別節食減肥,鏟肉4公斤,整個人如同這張專輯一樣「更新」了。對於親自創作的主打歌〈NANANA〉,JAY B表示是特別獻給粉絲的歌曲,「我希望這首歌能夠成為粉絲在艱難的日常生活中的力量。」

GOT7在這1年又3個月期間,都是分開活動,也造成外界誤會他們「已解散」,不過BAMBAM強調,絕對會信守對於粉絲的承諾,也希望藉著此次合體回歸,向外界證明「我們沒有解散」。

此外,GOT7日前剛從前東家JYP娛樂手上和平獲取團名商標權,JAY B表示在整個過程中,JYP娛樂的社長鄭旭先生提供了很多幫助,他自己也親力親為跑流程、簽署文件,並了解到關於此事的不容易,十分感謝鄭旭社長、朴軫永及相關人員的幫忙。

GOT7全新迷你專輯《GOT7》主打歌〈NANANA〉由成員JAY B負責詞曲創作,充滿GOT7特有的明亮感和弛放感,同步公開的MV中,也可以看到成員們攜手完成全新的「GOT7小屋」,以帥氣造型和愉悅從容的表演展現7人繽紛魅力,別有一番趣味。此外,還收錄了風趣詮釋慢慢了解彼此心意的〈TRUTH〉;蘊含只要和鳥寶寶在一起,GOT7便無所不能的心意〈Drive Me To The Moon〉;凸顯GOT7迷人重低音聲線的悲傷情歌〈TWO〉;講述有粉絲作伴,任何路都能走下去的決心的〈Don’t Care About Me〉;以及希望成員們即便回到個人活動狀態,也不忘GOT7的〈Don’t Leave Me Alone〉。