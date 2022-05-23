南韓女子天團BLACKPINK成員Jennie，以亮麗外表與獨特的個人魅力，被喻為「人間香奈兒」，在全世界受到廣大粉絲的喜愛，而她與師兄GD的誹聞更是備受關注，但今（23）日卻有網友爆出，她疑似與防彈少年團（BTS）的V同遊濟州島，甚至公開兩人同車的照片，在網路上掀起熱議。

有一名網友在今日稍早於南韓知名論壇《the qoo》上PO文，爆料疑似看到BLACKPINK成員Jennie與防彈少年團的V私下前往濟州島租車旅遊的照片。照片中只見一名打扮輕鬆的男子，帶著太陽眼鏡開著車，而坐在副駕駛座的女子不僅外貌及氣質像極了Jennie，她所戴的墨鏡還與Jennie所代言的墨鏡同款，因此認定女子就是Jennie。

而消息一出後立刻在網路上掀起熱烈討論，但眼尖的網友也發現可疑點，因為Jennie的髮色早在4月10日就已染成橘色，日前她在IG上所公開的近況照也是橘髮，但照片中的女子卻是黑髮，讓不少人懷疑照片被動過手腳，事後原PO承認該照片確實是P圖，讓粉絲相當憤怒，認為她在刻意炒作，有損藝人的名聲，遭到大批網友痛罵，接著原PO便將個人社群帳號轉為私人帳號，避免遭到惡意攻擊。

事實上，Jennie與V已不是第一次傳出緋聞，2021年防彈少年成員各自開設IG帳號時，V就曾被網友發現私下有追蹤Jennie的帳號，但很快又取消了追蹤，意外引發爭議，事後他才坦承自己因當時不熟悉IG的介面，誤按了IG推薦追蹤的按鍵而追蹤了Jennie，發現後也立刻取消，沒想到因此受到批評，他當時也忍不住直呼「這APP真可怕」。