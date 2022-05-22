「全能天后」楊丞琳影歌視三棲，出道多年推出許多膾炙人口的歌曲，不料名聞遐邇辨識度超高的她，今(22日)與朋友相約KTV歡唱，竟發現自己的歌曲《匿名的好友》「被改名」，歌詞也到處出紕漏，MV畫面還用了《雨愛》的片段，讓她傻眼直喊：「誰可以替我反應一下嗎？」。

楊丞琳今(22日)和朋友相約去KTV歡唱，她透露平常不會點自己的歌來唱，除非朋友想點她的歌來唱，需要她陪唱時才會唱；沒想到意外發現《匿名的好友》歌名被改成《不能握的手》，且連歌詞中也出現多處錯誤；更扯的是，MV畫面還用了她的別首歌曲《雨愛》的片段。

楊丞琳的歌《匿名的好友》在KTV歌名被誤植為《不能握的手》。（圖／取自楊丞琳微博）

楊丞琳看了驚呆，拍下錯誤百出的MV畫面PO網表示：「其實還有幾段也錯，但我懶得拍了。哪天大家去唱歌時，可以替我反應一下嗎？」；貼文發出後，不少網友貼出不同KTV中楊丞琳的歌名、歌詞、MV誤植的狀況，她本人也一一回覆，直呼：「好傻眼！」。

楊丞琳不但歌名在KTV裡被改掉，連歌詞裡也有好幾段出現錯誤。（圖／取自楊丞琳微博）

日前網路上流傳許多楊丞琳整型的照片和影片，有網友列出幾點變化，稱楊丞琳眉頭從凹陷變立體，眼睛從外凸轉為深邃，鼻翼從寬大變為內收，就連山根都拿出來對比面對這類質疑；楊丞琳親自在小紅書附圖澄清說：「這是我最近的照片，你們做影片怎麼沒拿這張比對呢？這張可看到我的鼻頭依然很鈍，為何總刻意挑選完美角度的圖，誤導大眾說我做這做那，是變相的誇我嗎哈哈哈」，對「除錯闢謠」不遺餘力。