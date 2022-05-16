王敏淳統籌MV製作。（艾迪昇傳播提供）

王敏淳統籌MV製作。（艾迪昇傳播提供）

李翊君和檢場的女兒王敏淳（香奈兒），12日推出新單曲〈科幻小說〉，除了詞曲，她的才華更延伸至影像創作，統籌MV製作，將美國波士頓美景攝入其中，為求鏡頭唯美，王敏淳在攝氏零下3度的低溫只穿單薄衣服，同伴見她臉色發白，一度緊張考慮要將她送醫，她為讓同伴安心，打趣自嘲：「我鼻水一直流，把我從台灣帶來的衛生紙全都用完，一張不剩。」

〈科幻小說〉唱著夢幻、甜美到孤寂、心痛，王敏淳統籌拍攝MV，以4人團隊包辦概念發想、情節佈局到取景、分鏡，將美國波士頓知名地鐵、海岸、博物館、森林與車站，帶進MV中，她表示：「希望隨著等畫面推移，層層鋪陳歌曲中對於失去的醒悟。」不過在低溫下，她卻先醒悟自己帶到美國的衛生紙太少，儘管全身塞滿暖暖包，但仍止不住全身發抖、流鼻水。她一度拍到臉色發白，面對同伴緊張關心，仍咬牙堅持拍攝。

王敏淳拼命三郎的個性從小就養成、像極爸媽，她透露自己很會忍耐，有次大熱天到海邊客串演戲，劇情需要她在烈日沙灘來回奔跑，跑了十多趟，中途趁空檔猛扒10分鐘便當再上場，不料跑到一半就胃痙攣，只得請導演讓她短暫休息，等自己緩過來就立即上場拍完客串戲分，使命必達的個性顯露無遺。

她這次拍MV，由於美國冬季日短，又因不少鏡頭需要空無一人的情境，拍攝團隊常得趕在天剛破曉之際，頂著寒冷低溫，就到拍攝現場搶拍取景，前後共花8天才終於完成MV，王敏淳要觀眾留意特寫畫面，透露：「若看仔細一點，可以看見很多我凍紅鼻子的鏡頭。」恰好與曲意中心碎的感覺若合符節；〈科幻小說〉MV已於YouTube、Apple Music上架。