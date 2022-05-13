高端疫苗(6547)更新新冠肺炎疫苗在WHO STV(Solidarity Trial Vaccines)全球團結三期試驗進度，目前試驗數據分析中，結果將由WHO對外宣佈。

高端疫苗的總經理陳燦堅表示，很榮幸成為WHO STV團結疫苗的首項驗證標的，更加感謝在疫苗開發過程中所有試驗的受試者，讓我們在大規模試驗中得以取得Delta、Omicron、以及試驗期間可能出現的任何變異株的疫苗有效性實證數據。如臨床試驗成果合乎預期，藉由臨床的實證數據與監管認證，將履行身為疫苗廠的責任與義務，以合理公平的方式向國際供應疫苗。

由WHO主導執行的新冠疫苗STV全球團結三期臨床試驗中，MVC-COV1901已在菲律賓、哥倫比亞、馬利，完成橫跨亞洲、南美 洲、與非洲的跨區域收案。迄今共計有18,000名受試者納入了MVC-COV1901的試驗評估，且幾乎全數受試者皆完成兩劑疫苗或安慰劑接種，目前已進入數據分析階段。由於本項三期臨床試驗由WHO主導，臨床試驗結果將由WHO對外宣佈。

MVC-COV1901是一種含有重組S-2P抗原的次單位蛋白疫苗，並以Dynavax CpG 1018和氫氧化鋁作為佐劑。S-2P抗原是由美國NIH開發的三聚體、融合前穩定的重組棘突蛋白。高端疫苗已從美國國衛院(NIH)獲得S-2P的全球技術許可。基於S-2P平台，高端疫苗對各種佐劑進行了大規模篩選，並最終確定了MVC-COV1901的疫苗組成，以優化安全性和所需的免疫原性特性。