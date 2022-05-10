台新藥(6838)眼科新藥APP13007第一項三期臨床試驗解盲成功，數據分析結果達成試驗目的，其主要療效指標臨床及統計上顯著優於安慰劑。另一項子試驗CPN-302預期下半年解盲，完成第三期試驗全部報告，目標將在明年送件美FDA申請藥證。

台新藥研發專案APP13007第三期臨床試驗包含CPN-301及CPN-302兩項子試驗，目前完成數據分析的是CPN-301臨床主要試驗指標。本臨床試驗共收案378位受試者，以隨機1:1的比率分配在治療用藥組和安慰劑組，在眼部白內障手術後隔天後開始給予APP13007治療，治療期間共14天，每天早晚點藥共兩次，並分別在療程中第四天、第八天、第十五天及第二十二天由醫師評估發炎、疼痛情形之療效指標，及安全性指標。

本臨床試驗主要療效指標評估發炎反應量測前房細胞數量ACC (Anterior Chamber Cell)count，自第八天到第十五天維持數量為0的受試者所佔該組比例，比較用藥組(26.5%)及安慰劑組(5.1%)顯示APP13007抑制發炎效果顯著優於安慰劑(p<0.001)；疼痛指數方面用藥組68.0%的受試者自第四天到第十五天維持疼痛指數為0，相對安慰劑組23.4%，統計上具顯著差異性(p<0.001)，顯示APP13007止痛效果顯著優於安慰劑。

台新藥研發專案APP13007第三期臨床試驗包含CPN-301及CPN-302兩項子試驗，目前完成數據分析的是CPN-301臨床主要試驗指標，CPN-302人體臨床試驗受試者收案完成，尚在進行安全性追蹤，預期於2022年下半年完成第三期臨床試驗全部報告。