「可愛教主」楊丞琳曾主持《我猜》，演出《惡魔在身邊》等偶像劇，詮釋《曖昧》以歌手身份長紅，近年她還參與大陸《乘風破浪的姐姐2》實境秀，多棲天后地位屹立不搖。楊丞琳今(18日)分享探班《浪姐3》的照片，合體好友「阿Sa」蔡卓妍、「阿嬌」鍾欣桐、「甜蜜教主」王心凌，美到網友喊：「妳們可以組天團了」；她還PO出跟阿Sa撞衫的紅黑帥氣穿搭，讓粉絲們看得眼冒愛心直誇可愛。

楊丞琳今(18日)在IG分享一組照片，是她與鍾欣桐、蔡卓妍、王心凌的四人合照，並寫道：「那天，我也在長沙工作，當然得抽空去找幾位愛人們。然後意外發現，我和Sa無論是色系還是西裝的搭配，都太相似了吧！而且褲子的顏色很難撞好嗎！難道這就是所謂的心有靈犀？Anyway，祝願姐姐們在乘風破浪的期間，都能享受舞台，放開來玩，加油加油！愛妳們唷」，四姝比出V、愛心、托腮等手勢，大曬可愛。

楊丞琳(左)分享與阿Sa蔡卓妍(右)穿搭「類撞衫」的合照，看得粉絲直呼可愛。（圖／取自楊丞琳IG）

而阿S身穿黑色剪裁俐落的西裝外套，有稜有角的造型搭配淺色排扣相當帥氣，下搭紅色絨質喇叭褲略帶復古風，配色與左邊的楊丞琳很相似；而楊丞琳的衣褲帶有反光質感，褲管收在鞋筒上方，內搭黑T、腳踩黑皮鞋、口戴黑口罩，也與阿Sa的淺白色系不同；但兩人排排站同時雙手比「YA」，身高相仿的姊妹感仍讓人狂刷愛心。

阿Sa留言：「我愛的琳」、「還有謝謝你幫我們摳動作」；網友眼冒愛心讚道：「希望你們可以合作」、「怎麼可能穿得那麼接近!?超有默契」、「讓我忍不住覺得是節目上的服裝呢（楊丞琳回：呃 我完全沒有可能上節目是如此打扮好嗎）」、「4位合照好棒，和阿Sa也太有默契了」、「撞得那麼準，果然好姊妹」、「四位女神」、「希望你可以跟Twins合作」、「要是妳們四個可以合作一個舞台就更好了」、「天團啊！」、「這四個人可以一個組合了」，好評不斷。