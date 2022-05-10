資深藝人廖峻近年健康狀況不佳，2018年二度中風後就幾乎沒在螢光幕前露面，幾乎都在山上調養身體，對於有媒體報導指出「身體狀況不適合拍戲」，兒子也發文做出澄清，昨（5/9）更曝光父親與老搭檔澎澎高歌的影片，不僅身體硬朗，氣色看起來也相當好。

廖峻近年因為身體狀況，鮮少出現在螢光幕前，有報導指出「兒子曾在節目中坦言，以爸爸目前情況，其實不適合再拍戲」，這讓兒子廖錦德發文澄清，表示此事已經解釋無限次，他是指若得像得以往般每天熬夜，拍攝長時間不能休息的連續劇「可能就不適合」，強調從未說「父親不適合拍戲」，更無奈吐露內心話：「拜託，別說得好像他的人生是我在規劃的一樣， 還是很多劇組在等他回歸的啊」。

此外，廖錦德也在臉書曝光父親廖峻3分22秒的影片，只見他坐在椅子上高歌一曲，不僅氣色看起來相當好，歌聲聽起來更是中氣十足，一旁則是坐著昔日脫口秀搭檔澎澎，只見她除了一起合唱之外，還不時與廖峻鬥嘴，看到廖峻唱完時，還不忘要大家鼓掌，更大讚廖峻唱的實在太棒了，兩人雖然睽違多年再次合體，但極佳默契依舊無人能取代。

兩人合體經典畫面一曝光，立刻勾起網友無數回憶，紛紛留言：「廖峻澎澎，脫口秀最佳拍檔」、「好懷念廖峻跟澎澎以前一起搭擋唱歌廳秀，廖爸現在唱歌丹田有力唷」、「峻爸好好調養身體，期待您再次和澎澎合體，帶給我們歡樂」、「好久沒看到兩位了，歌聲沒變好聽加油喔」。