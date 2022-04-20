一年一度的科切拉音樂節於15日開始，近日表演中最讓人驚喜的莫過於解散的2NE1突然回歸，並表演了經典歌曲《I AM THE BEST》，四人合體回歸也重現過往經典造型，儘管舞台結束，但這久違的舞台依舊討論度不減，其中合照中Dara被噴飛的鞋子成亮點，也成粉絲爭相詢問的品牌。

Dara以ALEXANDER WANG水晶條紋超大版型鈕子襯衫，搭配同款短褲登上科切拉音樂節。（翻攝自Dara IG）

ALEXANDER WANG水晶條紋超大版型鈕子襯衫，美金1360元，約台幣3萬9824元。（翻攝自ALEXANDER WANG官網）

Dara在事後發文表示鞋子已找到，請大家別擔心。（翻攝自Dara IG）

Dara以英國潮流品牌「UNDERGROUND」鬆糕鞋登上科切拉，歐元145.83元，約台幣4618元。（翻攝自UNDERGROUND官網）

Dara於合體舞台上，以ALEXANDER WANG水晶條紋超大版型鈕子襯衫，搭配同款短褲登台，除了頭上的戲劇性的「一柱擎天」外，失蹤的鞋子也成當日最大亮點。

Dara於演出後在泳池邊以MoschinoT、泰迪熊造型包包搭配Balenciaga 與Crocs聯名的厚底拖鞋拍照。（翻攝自Dara IG）

Moschino泰迪熊造型包包 ，1萬9800元。（Moschino提供）

Dara同款Moschino Tshirt，台灣目前沒進，但台灣消費者可入手同款印花帽T。（Moschino提供）

Moschino冰淇淋聖代帽Ｔ，2萬6500元。（Moschino提供）

鞋子成意外話題的她，也讓她在事後於個人社群平台穿上該雙鞋發美照表示「不用擔心我的鞋子」附上調皮的表情符號，向大家宣布鞋子已找到。原來那雙陪她在舞台上跑跳的鞋子，來自英國潮流品牌「UNDERGROUND」，該牌以鬆糕鞋底部搭配繽紛、有創意的配色營造出的龐克、暗黑、文青等強烈風格，成為不少英、日、韓潮流人士喜愛，同時也是不少歐美樂手上台愛用鞋款，如Dua Lipa便曾在全英音樂獎上，著該牌鞋款登台演出。

另外Dara在社群貼文也同樣受到不少網友按讚討論，於當日舞台結束後，她換上Moschino冰淇淋印花黑色TShirt，搭配黑色皮裙、網襪腳上的黑色鞋款則是Balenciaga 與Crocs聯名的厚底拖鞋，呈現出極具個性的龐克裝扮，但手抱Moschino雙手環抱泰迪熊造型包坐在泳池邊的她，又露出少女的目光，並於貼文上表示「比起變漂亮，我選擇當2NE1」，團魂滿滿的內容讓不少粉絲在貼文底下直呼「姐姐又美又可愛」、「你兩者都有！」