錢薇娟帶著籃球隊總經理們一同前往用餐。（TVBS提供）

庹宗康帶著吳映潔及顏佑庭一起捕捉本週指定食材。（TVBS提供）

陳妤是本周的小幫手。（TVBS提供）

TVBS實境節目《來吧！營業中》主持群越來越有默契。這次「老屋」迎來一群「大胃王」，大學棒球隊跟錢薇娟帶著籃球隊總經理們一同前往用餐，店長庹宗康也經歷「史上最忙」的一次。

本周迎戰大食客，請到棒球隊跟籃球隊作客，大家聽到題目都臉色大變。主廚姚元浩特別設計了一系列的「大胃王」菜單，特別準備漢堡、炸洋蔥圈跟咖哩飯。為了讓客人能第一時間吃到熱騰騰的餐點，員工們齊心合作製作漢堡，連原先在外場的炎亞綸，也拿起鍋鏟幫忙煎漢堡肉，漢堡也迅速的端上桌。店長庹宗康帶著鬼鬼（吳映潔）及顏佑庭負責「本周指定食材」，到養殖場抓巨大鱘龍魚，期間不斷被鱘龍魚撞到腳，直呼「很痛」。

鬼鬼大受棒球隊男生歡迎，頻頻對她示愛，提出想跟她一起逛海邊、看夕陽，她也大方回應：「我們可以先拍照再看夕陽。」一群人到海邊看夕陽，棒球隊男孩教吳映潔投球，還大誇她：「妳可以到職棒開球。」

「老屋」這次也請到小幫手，曾演出《我們與惡的距離》的陳妤來廚房幫忙，陳妤曾有在餐廳外場打工兩年的經驗。先前，也做好功課看完節目的所有播出。當主廚姚元浩跟陳妤介紹今日菜單，聽到「大胃王」三個字，而且是食物全部自己重頭來，陳妤嚇傻。事後接受訪問，她表示沒想過廚房居然這麼忙，低著頭從早忙到下班，並大讚「老屋」的員工們真的「超猛」！

《來吧！營業中》每周六晚8點在TVBS 42歡樂台以及TVBS精采台、10點於台視頻道播出。