前職棒好手黃甘霖和超馬好手林義傑等人，捐贈球具給泰源國中棒球隊。（民眾提供／莊哲權台東傳真）

地處偏鄉的台東縣泰源國中棒球隊，因為經費有限，只能由球員們將打壞的球回收，用膠帶綑綁後繼續使用，這些「七彩繃帶球」雖然色彩繽紛，卻讓人心酸，前職棒好手黃甘霖和超馬好手林義傑等人，將募集來的資金添購球具捐贈給棒球隊，要讓偏鄉球隊安心打球。

台東縣東河鄉泰源幽谷裡的泰源國中球場上，球員們正努力練球，要在這兩天開打的小馬盃聯賽展現身手，只是後方司令台上的器材區，1箱箱滿滿的棒球，只有兩三箱看起來還完整，其它的大都是破損的棒球，有紅，有藍，有黑，還有白，仔細一看，這些七彩球全都是打壞的球，小球員們用膠帶綑綁後再使用。

教練陳少青無奈地說，實在是沒辦法，球員順練不能停，學校又沒有太多經費買球具，只能回收再利用。

國內4級棒球有一半選手是出自花東地區，只是偏鄉的國中小球隊，除了學校經費還有部分捐助之外，球隊訓練都得省著用，加上球具價格都「貴森森」，就算壞了都還得再設法繼續使用。

曾擔任過職棒統一獅隊總教練的黃甘霖，看到偏鄉棒球隊的困境，邀請超馬好手林義傑及多位棒球界好友，募集資金購買球棒，護具和棒球等球具，捐給各學校球隊，讓選手有好的設備練身手。

除了捐設備以外，黃甘霖還親自下場指導小球員們打擊，並示範短打，傳承30年的棒球經驗，他說，這陣子從澎湖，到花東地區，預計走訪5、6間偏鄉學校球隊捐助球具，每間學校經約10多萬元，希望讓更多社會各界觀心基層棒球發展，也讓小球員更安心、安全打球。