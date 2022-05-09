味全龍從4月27日受到新冠肺炎疫情影響，全隊18位本土球員確診，到5月8日有7場比賽延賽，不過目前將慢慢恢復出賽行程，本周首場賽事為周三（11日）作客樂天桃園球場對抗樂天桃猿。

中職表示，經聯盟與味全球團依防疫計畫整體綜合評估，已達可復賽條件，本周起聯盟例行賽味全龍賽程正常進行，截至目前為止的例行賽補賽日程，聯盟依據規章第9章第32條補賽辦法進行公告。

味全龍球團則說，目前球隊整體情況穩定，除上周原隔離者新增PCR確診1人，無新增快篩陽性或身體不適者。原本6名密切接觸者已解隔，期間無不適，而19名確診者部分已解除10天居隔，全員持續依衛生單位指引辦理，其中13人為聯盟停賽標準匡列居隔名單。

味全龍球團補充，後續將依中央流行疫情指揮中心與中職聯盟指引，球員自主管理期間皆須每日快篩陰性才可出門，為協助球員恢復訓練，以分批、分流、分區進行安排，希望能持續強化防疫措施並帶領球員們以最佳體能狀態回到球場，與全民一起回歸生活常軌，至於後續人員安排是否影響二軍賽事，球團也會持續與聯盟商討並配合聯盟指示後公布。